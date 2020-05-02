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خالد الجندي يكشف مفاجأة وزير الأوقاف: يرتب لحاجة تسر المسلمين (فيديو)

السبت 02/مايو/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك خبر أن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، سوف يذيع صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص كل يوم اعتبارًا من الاحد المقبل عبر الإذاعة، معقبًا: "جزاءه الله ألف خير، وهو يواصل مفاجأته التي يتحفنا بها".

وخاطب "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، جمهوره: "قولتلكم أصبروا، القرارات مش بتتاخد سلق، الراجل بيرتب لحاجة تسر المسلمين"، مشددًا على أن وزارة الأوقاف حريصة على القرآن أكثر من أي احد ولا مزايدة على أحد في ذلك.

وناشد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزير الأوقاف بإذاعة صلاة الفجر أيضًا، معقبًا: "بالمرة بقى اللي يعمل خير يتمه يا سيادة الوزير، برتوكول صلاة التراويح هو هو لصلاة الفجر، مقرئ واثنين خلفه بدون مصلين او سماعات خارجية، وإنما يتم إذاعتها من خلال إذاعة القرآن الكريم"، معربًا عن سعادته بالقرار: "أخيرًا الرئة تحركت لما سمعنا الخبر ده".

وأكدت وزارة الأوقاف أنه سيتم تنفيذ قرار بث صلاة القيام إذاعيا من مسجد عمرو العاص بحضور الإمام وثلاثة مصلين بدءًا من غد الأحد وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وقالت وزارة الأوقاف، إنها قررت بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيا يوميا من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به، مؤكدة أن إذاعة القرآن الكريم ستختار يوميا أحد القراء المعتمدين إذاعيا لصلاة التراويح بالمسجد.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن أنه بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في قطاع الإذاعة وتحديدًا ( إذاعة القرآن الكريم ) ووزارة الاتصالات ممثلة في المصرية للاتصالات، تقرر بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيا يوميا من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن قراراها جاء مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان وفي ظل حرص وزارة الأوقاف المصرية على بث بعض الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، وبعد تأكد الوزارة من انضباط الأمور والتزام جميع أئمتها والعاملين بضوابط غلق المساجد، ونجاح ضوابط تشغيل قرآن المغرب وقرآن الفجر، والتزام جميع المديريات والإدارات بالضوابط التي قررتها الوزارة، وتفهم المواطنين المحترمين جميعا لهذه الضوابط التي تتخذها الوزارة بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية والطبية معًا.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم نقل صلاة العشاء وصلاة التراويح نقلًا مباشرًا يوميًا عبر إذاعة القرآن الكريم، مع الالتزام بعدم فتح المسجد أمام المصلين، وعدم تشغيل أي سماعات خارجية منعا لأى تجمع خارج المسجد أو في ساحاته الخارجية، والاقتصار على تشغيل سماعة داخلية واحدة على قدر تحقيق النقل الإذاعي فقط، مع تأكيدنا على قصر الأمر على هذا المسجد فقط، والتزام سائر المساجد على مستوى الجمهورية بالتعليق الكامل الجمع والجماعات إلى أن يأذن الله عز وجل بزوال علة الغلق.

وقالت الوزارة:"وبهذه المناسبة يسرنا في وزارة الأوقاف المصرية أن نشكر الهيئة الوطنية للإعلام وإذاعة القرآن الكريم، ووزارة الاتصالات والمصرية للاتصالات لقيامها بتشغيل خطوط الهاتف اللازمة لنقل شعائر صلاة العشاء وصلاة التراويح من مسجد سيدنا عمرو بن العاص مجانا طوال الشهر الكريم إسهامًا منها في إدخال البهجة والسرور على المتطلعين لهذا البث الروحي عبر إذاعة القرآن الكريم في ليالي هذا الشهر الكريم ولا سيما في العشر الأواخر منه "

واختتمت وزارة الأوقاف: "وإننا لنسأل الله العلى العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأن تعود الحياة كلها إلى طبيعتها ونرى بيوت الله عز وجل عامرة بالراكعين والساجدين والذاكرين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير "، مؤكدة عدم استقبال أحد بالمسجد على الإطلاق سوى مجموعة العمل المحدودة جدًا المكلفة بنقل الحدث رسميا من إذاعة القرآن الكريم والتي تم التصريح لها بالدخول في أضيق نطاق لأداء مهمة النقل، حيث يتم غلق جميع أبواب المسجد وعدم تشغيل أي سماعات خارجية حفاظًا على سلامة الجميع".

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