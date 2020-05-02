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أحمد البرازيلي يتعاون مع محمد عدوية في 5 أدعية دينية

السبت 02/مايو/2020 - 04:50 م
محمد عدوية
محمد عدوية
نور طلعت
يعيش الفنان محمد عدوية، في حالة من النشاط الفني بشهر رمضان، حيث طرح دعاء ديني خلال الأيام الماضية يحمل عنوان"يارب أنا بدعيلك"، ويستعد لطرح أربعة آخرين خلال الأيام المقبلة.

وتعاون الملحن أحمد البرازيلي مع عدوية في جميع الأدعية حيث قام بتلحينها.

"الفجر الفني" ينشر تفاصيل الأدعية الدينية

_نويت أصوم من كلمات رامي أمين وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع حسين النجار.

رحمة من الرحمن من كلمات محمد ابو القاسم وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع حسين النجار .

سايبها علي الله من كلمات محمد ابو القاسم وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع حسين النجار .

يارب أنا بدعيلك من كلمات السيد علي وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع إلهامي دهيمة .

يارب انت العدل من كلمات يحيى مرسي وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع إلهامي دهيمة.
أحمد البرازيلي يتعاون مع محمد عدوية في 5 أدعية دينية
أحمد البرازيلي يتعاون مع محمد عدوية في 5 أدعية دينية
أحمد البرازيلي يتعاون مع محمد عدوية في 5 أدعية دينية
أحمد البرازيلي يتعاون مع محمد عدوية في 5 أدعية دينية
أحمد البرازيلي يتعاون مع محمد عدوية في 5 أدعية دينية
أحمد البرازيلي يتعاون مع محمد عدوية في 5 أدعية دينية

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