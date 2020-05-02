حمو بيكا يفاجئ جمهوره بصورة أثناء خدمته: "كلنا ورا الجيش المصري"

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نشر الفنان حمو بيكا صورة له أثناء تأديته الخدمة العسكرية في الحيش المصري وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهر "بيكا" في الصورة مرتدياً زي الجنود المصرية في الجيش المصري، وكان يمسك سلاح، وكأنة يستعد للقتال، وذلك تضامناً منه مع الجيش المصري، وترحماً وحداداً علي أرواح شهداء"بئر العبد".







وعلق "حمو" علي الصورة بروح من الوطنية والحماس للدفاع عن أرض وطنه في أي وقت حيث قال" كلنا ورا الجيش المصري وجاهزين عشان نجيب حق إخوتنا".





يشار إلي أنة تم تفعيل هاشتاج" حيوهم فين ما كنتم دول ماتو علشان سلامتككم " من قبل الفنانين وشارك فيه عدد من نجوم الفن، وقامو بنشر صورهم وهم يقدمون التحية على روح شهداء بئر العبد بشمال سينا".



يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بنعي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".