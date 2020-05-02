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مفاجآت في واقعة مقتل عامل على يد سائق توك توك بالعمرانية

السبت 02/مايو/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
"كان راجل طيب ملهوش في المشاكل".. بتلك الكلمات، أدلى شهود العيان باعترافاتهم أمام النيابة العامة، بجنوب الجيزة، على واقعة مقتل عامل ويدعى "وليد.ا"، على يد سائق توك توك، بشارع العامل بمنطقة العمرانية، فيما أفادا أن الجريمة وقعت ظهر يوم الجمعة.

وأكد الشهود، أن المجني عليه كان يسير بذات الشارع التي وقعت به الجريمة، وأثناء سيره، خبطه التوك توك، لسرعته العالية، والشارع مزدحم، وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية كبيرة لسيره بهذه السرعة، معاتبا اياه، لم يهدأ صاحب التوك توك واستل آلة حادة "مطواه"، وقام بطعنه ٣ طعنات في القلب، مما لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشف شهود العيان، أن المجني عليه يقطن بشارع مجاور للشارع التي وقعت به الجريمة، مضيفين أنه أب لطفلين.

وأمرت النيابة، في وقت سابق، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، وحجم الإصابات التي لحقت به، للوقوف على ظروف الواقعة، وملابساتها.

بداية الواقعة، كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شخص يدعى "وليد.ا"، وبه آثار طعنات.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وسائق توك توك على أثرها قام المتهم بطعن المجني عليه بآلة حادة، ولقي مصرعه في الحال.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.


وفي سياق آخر، أقدم شاب على قتل زوجته داخل شقتهما بمنطقة ٦ أكتوبر، لنشوب خلافات كثيرة، ولشكه في سلوكها، فسدد لها عده طعنات متفرقة بجسدها، فسقط في قبضة رجال المباحث، واستمعت النيابة العامة، لاعترافاته، فقررت حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.


وقررت النيابة، عرض المتهم على الطب النفسي لبيان سلامه قواه العقلية من عدمه، وكما أمرت النيابة، في وقت سابق بتشريح جثه الزوجة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



وأدلى الزوج باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، بأكتوبر، حيث قال إنه متزوج منذ سنوات ولديهما طفلان، وأنه في الفترة الأخيرة كان يشك في سلوك زوجته، ويوم الجريمة، نشبت خلافات كبيرة بينه وبين زوجته، مما اضطر أحد أصدقائه ويقطن معهم بذات العقار للتدخل لحل تلك الخلافات، ويدافع عن الزوجة.


وكشفت اعترافات الزوج، عن أنه وقت تدخل صديقه لحل الخلافات، عاد الشك إلى قلبه وتأكد أن زوجته على علاقة غير شرعية، بسبب دفاعه عنها، فقرر التخلص من زوجته وقتلها، مما أصاب الصديق أيضا. 


وكشفت التحقيقات، أن الزوج كان دائم الخناق مع زوجته، وكان يعتدي عليها بالضرب أمام اولادهما، وفي يوم الجريمة قبل موعد السحور اشتدت الخلافات بينهما، ما جعل الزوج يستل سكينا من المطبخ ويسدد لزوجته طعنات، وحاولت الضحية الاستغاثة بجيرانها، وفور وصولهم، كانت لفظت أنفاسها الأخيرة.


بداية الواقعة، تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وقوع مشاجرة ومصابين داخل شقة بمدينة 6أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن شاب سدد عدة طعنات لزوجته، بسبب خلافات عائلية.


وباجراء التحريات، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة، أن المتهم متزوج من المجني منذ سنوات، وفي الفترة الأخيرة كان يشك في سلوكها، مما دفعه لقتلها وتسديد عده طعنات لها، فتمكنت القوات الأمنية من القبض عليه، وباشرت النيابة التحقيق.

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