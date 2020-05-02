Advertisements

مواعيد عرض مسلسل بـ 100 وش الحلقة 9 لـ نيللي كريم وآسر ياسين والقنوات الناقلة

السبت 02/مايو/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
يقوم ببطولة مسلسل "بـ100 وش"، النجمة نيللي كريم والنجم آسر ياسين، ولاقى الجمهور ردود فعل واسعة بسبب الكوميديا والتلقائية بين الثنائي، حيث تجسد نيللي كريم شخصية مختلفة عن المسلسلات الماضية.

أحداث مسلسل بـ100 وش الحلقة 9

ومع مرور الأحداث تتحالف نيللي كريم مع أسر ياسين ويخططان لعملية نصب جديدة وهي سرقة راجل مريض يمكث في قصر كبير بمفرده، كما أنه يعاني من ظروف صحية حرجة.

مسلسل بـ100 وش الحلقة 9 ونجومه

ويخوض آسر ياسين بمشاركة الفنانة نيللي كريم يخوضان السباق الرمضاني من خلال مسلسلهما الجديد بـ100 وش وينتظر الجمهور مواعيد الحلقة 9 حيث ستشهد تفاصيل وأحداث مثيرة للغاية.

مواعيد عرض مسلسل بـ 100 وش 

قناة "الحياة"

عرض أول الساعة 7:45 مساءً

قناة "الحياة دراما"

- عرض أول الساعة 9:00 مساءً

- إعادة أولى الساعة 4:00 صباحًا

- إعادة ثانية الساعة 9:15 صباحًا

- إعادة ثالثة الساعة 5:00 عصرًا

قناة "دبي"

عرض أول الساعة 8 مساءً

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد عرض مسلسل ب100 وش مسلسل ب100 وش شهر رمضان الكريم شهر رمضان رمضان

أخبار تهمك

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يرفض بيع مدافعه

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا (فيديو)

منذ يوم

الصحة: 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تطوير وتشجير.. قرارات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن مستشفيات العزل (صور)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حسام عاشور يتخذ قرارا نهائيا ويحسم موقفه من عرض الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

ريال مدريد يحدد بديل كاسيميرو

منذ ساعتين و 11 دقيقة

على رأسهم صفقة الأهلي الكبرى.. 3 لاعبين على رادار الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 14 دقيقة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ حوالي 5 ساعات

مازيمبي يرد على مفاوضات الأهلي مع موليكا

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

العدل جروب تطرح تتر مسلسل "بـ ١٠٠ وش" المدفعجية

تعرف على مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "بـ 100وش"

“تفاصيل” الحلقة 3 مسلسل ب 100 وش بطولة نيللى كريم وآسر ياسين .. إليك موعد عرض على قنوات الحياة ,الحياة دراما

مواعيد عرض الحلقة 4 مسلسل بـ 100 وش

تعرف على مواعيد عرض مسلسل "بـ100 وش" لـ آسر ياسين و نيللي كريم

مشاهدة الحلقة 5 مسلسل بـ 100 وش لـ نيللي كريم على الحياة.. وأحداث الحلقات السابقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:22 م

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

01:41 م

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

02:04 م

عاجل.. حسام عاشور يتخذ قرارا نهائيا ويحسم موقفه من عرض الأهلي

05:28 م

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

10:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة