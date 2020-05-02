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مواعيد عرض مسلسل بـ 100 وش الحلقة 9 لـ نيللي كريم وآسر ياسين والقنوات الناقلة
السبت 02/مايو/2020 - 06:01 م
يقوم ببطولة مسلسل "بـ100 وش"، النجمة نيللي كريم والنجم آسر ياسين، ولاقى الجمهور ردود فعل واسعة بسبب الكوميديا والتلقائية بين الثنائي، حيث تجسد نيللي كريم شخصية مختلفة عن المسلسلات الماضية.
أحداث مسلسل بـ100 وش الحلقة 9
ومع مرور الأحداث تتحالف نيللي كريم مع أسر ياسين ويخططان لعملية نصب جديدة وهي سرقة راجل مريض يمكث في قصر كبير بمفرده، كما أنه يعاني من ظروف صحية حرجة.
مسلسل بـ100 وش الحلقة 9 ونجومه
ويخوض آسر ياسين بمشاركة الفنانة نيللي كريم يخوضان السباق الرمضاني من خلال مسلسلهما الجديد بـ100 وش وينتظر الجمهور مواعيد الحلقة 9 حيث ستشهد تفاصيل وأحداث مثيرة للغاية.
مواعيد عرض مسلسل بـ 100 وش
قناة "الحياة"
عرض أول الساعة 7:45 مساءً
قناة "الحياة دراما"
- عرض أول الساعة 9:00 مساءً
- إعادة أولى الساعة 4:00 صباحًا
- إعادة ثانية الساعة 9:15 صباحًا
- إعادة ثالثة الساعة 5:00 عصرًا
قناة "دبي"
عرض أول الساعة 8 مساءً
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