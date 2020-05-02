مواعيد عرض مسلسل بـ 100 وش الحلقة 9 لـ نيللي كريم وآسر ياسين والقنوات الناقلة

يقوم ببطولة مسلسل "بـ100 وش"، النجمة نيللي كريم والنجم آسر ياسين، ولاقى الجمهور ردود فعل واسعة بسبب الكوميديا والتلقائية بين الثنائي، حيث تجسد نيللي كريم شخصية مختلفة عن المسلسلات الماضية.





أحداث مسلسل بـ100 وش الحلقة 9





ومع مرور الأحداث تتحالف نيللي كريم مع أسر ياسين ويخططان لعملية نصب جديدة وهي سرقة راجل مريض يمكث في قصر كبير بمفرده، كما أنه يعاني من ظروف صحية حرجة.