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قادة الإمارات تبارك الإنجاز العلمي الخاص بتطوير علاج "كورونا"

السبت 02/مايو/2020 - 04:35 م
بوابة الفجر
وكالات

هنأ رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شعب دولة الإمارات العربية المتحدةوالمقيمين على أراضيها على الإنجاز، الذي حققه مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ونجاحه في تطوير علاج بالخلايا الجذعية لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، يتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها.

وعبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم لفريق الأطباء والباحثين والعاملين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية على جهده الكبير في التوصل إلى هذا الإنجاز العلمي، الذي من شأنه أن يساهم ضمن الجهود الدولية التي تبذل حالياً للقضاء على فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة سكان العالم أجمع.

كما أكدوا على أن دولة الإمارات تولي حياة الإنسان وصحته وسلامته أهمية قصوى وتضعه على قمة أولوياتها وخططها وستواصل تعزيز التدابير والإجراءات والمبادرات الاستباقية، التي تضمن سلامة مجتمعها من مواطنين ومقيمين وزائرين إلى أرضها والحفاظ على أرواحهم وصحتهم.

ولفتوا إلى أن الإمارات كانت حريصة منذ بداية أزمة تفشي وباء "كورونا" على سرعة اتخاذ الخطوات والتدابير الاحترازية الكفيلة بحفظ أمنها الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

وأشادوا بجهود القطاعات والمؤسسات في الدولة كافة وكوادرها المخلصة، التي تؤدي مهامها بكفاءة عالية ومسؤولية ومهنية خلال هذه الظروف الاستثنائية والتحدي الصعب خاصة خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا من الكوادر الطبية والتمريضية والصحية كافة وكل من ينتمي إلى القطاع الصحي بفروعه جميعها.

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