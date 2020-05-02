بعد هبوط أسعار النفط .. شركة تركية تعلن توقف الإنتاج بها

كشفت شركة مصافى البترول التركية "تورباش" أنها ستوقف الإنتاج في الفترة بين 5 مايو و 1 يوليو في مصفاة إزمير، بعد الانخفاض القوي الذي تمر به اسعار النفط العالمية .

وأعلنت الشركة البيان التالى:" أعلنا للجمهور أننا راجعنا مقدار إنتاجنا لعام 2020 نزولًا بما يتماشى مع الآثار السلبية لوباء فيروس كورونا، الذي أثر بالسلب على العالم كله، وكان له تأثيراً سلبياً على طلب منتجات الوقود، في هذا الإطار، سيتم إيقاف إنتاجنا مؤقتًا في مصفاة إزمير بسبب تعطل الأنشطة التجارية العامة المستمرة في الأسواق المحلية والأجنبية وانخفاض الطلب للمنتجات المعنية".

جاء هذا القرار في الوقت الذي تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الليرة التركية، الذي كان قد بدأ في الارتفاع وعدم الاستقرار بالتزامن مع تأثير فيروس كوورنا، حاجز الـ 7 ليرة للدولار الواحد. بينما اليورو كان على أعتاب 7.70 ليرة تركية.