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صحيفة: العلاج الإماراتي يشكل منعطفا هاما في سعي الدول إلى وقف تفشي كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
وكالات

قالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، الصادرة اليوم السبت، إن مركز الخلايا الجذعية في مدينة أبوظبي، يعلن إنجازاً إماراتياً استثنائياً، يضع دولة الإمارات العربية المتحدة بين مصافّ الدول المساهمة في إنهاء معاناة البشرية من وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بعد أن تمكّن من اكتشاف علاج واعد أثبت نجاعته بشفاء 73 مصاباً بالفيروس شاركوا في تجربة العلاج، الذي يتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها.

وأضافت الصحيفة الإماراتية: أن الإنجاز العلمي الجديد، حظي بمباركة القيادة الرشيدة وتهنئتها للشعب الإماراتي والمقيمين، وتقديرها لفريق الأطباء والباحثين والعاملين في المركز، قيادتنا التي دعمت وشجعت مراكز الأبحاث في الدولة، ووظفت الإمكانيات المادية والتقنية لتسهيل عملها؛ للوصول إلى هذا الإنجاز الإنساني والحضاري".

وأشارت إلى أن العلاج الإماراتي يشكل من جانب منعطفاً هاماً في سعي الدول إلى وقف تفشي كورونا، خاصة وأنه لم يتم رصد أية آثار جانبية أو تفاعلات على المتعافين من المرض، مع استمرار التجارب لإثبات فعّاليته خلال الأسبوعين المقبلين، ومن جانب آخر يؤكد على كفاءة الجهاز الصحي والبحثي في الدولة ويترجم توجيهات القيادة الرشيدة بوضع صحة المجتمع على رأس الأولويات.

واختتمت افتتاحيتها قائلة: إن "وقوف دولة الإمارات إلى جانب الجهود العالمية، لم يقتصر على تقديم المساعدات الطبية فقط التي جابت ما يفوق 35 دولة، بل إن إنسانيتها حتّمت عليها توظيف كل قدراتها لحماية البشرية من هذا الوباء، ودعمت مراكز أبحاث عالمية بتقنيات عالية لاستخدامها في مجال البحث، وها هي تزفّ بشرى للعالم من أقصاه إلى أقصاه، هي حصيلة إصرارها وعزمها وريادتها وعملها الدؤوب على مدى عقود لتطوير مؤسساتها وكوادرها الوطنية".

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