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وزير الداخلية يهنئي السيسي وقادة الجيش بذكرى العاشر من رمضان

السبت 02/مايو/2020 - 04:51 م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
هبة عبد الحفيظ
بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

وجاء في نص البرقية:

يُشرفني وهيئة الشرطة في مناسبة الإحتفال بذكرى إنتصار العاشر من رمضان أن نتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب الأمانى داعين الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم عليكم نعمة التوفيق والسداد.

حين اقترن الإيمان الصادق بوعد الرحمن مع العطاء الخالص لتحرير الأرض من دنس العدوان كانت ملحمة العاشر من رمضان 

وستظل على مر التاريخ تُمثل للأمة بأسرها طاقة نور وبؤرة إشعاع تتجدد بإحياء ذكراها فى كل عام ذاكرة الإنتصارات ومشاهد البطولات والتضحيات التى ستبقى أبد الدهر شاهدة للعسكرية المصرية على شرف البطولة ونبل الصمود.

حفظكم الله سيادة الرئيس ورعاكم وسدد للحق والخير كل خطاكم ليتحقق بقيادتكم الرشيدة لمصر والشعب المصرى العظيم المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء، وكل عام وسيادتكم بخير.

برقية إلى وزير الدفاع

كما بعث وزير الداخلية أيضا، برقية تهنئة، إلى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وجاء بنص البرقية:

يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهانى وصادق الأمنيات.

ستظل الأمة بأسرها تذكر بكل التقدير والوفاء بطولات القوات المسلحة المصرية الباسلة والتي جسدت في ملحمة العاشر من رمضان معاني العطاء والفداء.
 
واستطاعت بهذا النصر العظيم أن تقهر غطرسة المعتدين وترد كيد الظالمين وتُسطر بأحرف من نور تضحيات القوات المسلحة المصرية الخالدة في السجلات العسكرية.

حفظ الله مصر الكنانة قوية أبية بفضل عطاء أبطالها وتضافر جهود مؤسساتها وتلاحم شعبها مع جيشها وشرطتها إلى يوم الدين إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير.

برقية لرئيس الأركان

كما أرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها:

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات سائلين العلى القدير لقواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه الحاسم المزيد من الإرتقاء والسداد والتوفيق في قادم الأيام ومستقبل التحديات لتبقى مصر أبد الدهـر بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالهـا عزيزة أمنـة مسـتقرة.

وكل عام وسيادتكم بخير.

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