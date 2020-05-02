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مصطفى ثابت ينعى شقيقة الأستاذ الدكتور عدلي سعدواي

السبت 02/مايو/2020 - 04:39 م
الدكتور عدلي سعداوي
الدكتور عدلي سعداوي
نعى الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر، ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور لها، شقيقة الأستاذ الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم.

ويتقدم ثابت، باسمه وباسم العاملين في الموقع بخالص التعازي للفقيدة، سائلًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

الدكتور عدلي سعداوي له مجموعة من الاهتمامات البحثية المتعلقة بالاقتصاد الزراعي والتنمية البشرية وله قائمة أبحاث علمية مرموقة في أكبر المجلات العلمية المتخصة بالاقتصاد الزراعي والمياه وله خبرة تتجاوز 20 عامًا في مجالات المشروعات البحثية، كما أشرف على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه، وعمل منذ 2018 على مجموعة أبحاث علمية متعلقة بسد النهضة والتغيرات المناخية على قطاع الزراعة بمصر.

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