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صفقة الـ35 مليون يورو.. ميلان يقدم عرضه الأول لضم نجم ريال مدريد

السبت 02/مايو/2020 - 04:52 م
بوابة الفجر
كشفت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن ميلان الإيطالي يسعي بقوة للحصول على خدمات الصربي لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.




وقال موقع "فوتبول إيطاليا" أن ميلان يجهز عرضًا بقيمة 35 مليون يورو لضم يوفيتش.



وكان المهاجم الصربي يوفيتش رحل عن آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو قبل عام واحد، لكنه تعثر في بداية مشواه مع ريال مدريد، حيث سجل هدفين فقط وصنع هدفين أخرين خلال 24 مباراة مع الفريق.



وكان يوفيتش شكل مع أنتي ريبيتش ثنائيا رائعاً بفريق إينتراخت فرانكفورت، وهو ما قد يتطلع إليه ميلان عند إبرام الصفقة، حيث سينضم يوفيتش بذلك مجددا إلى زميله السابق.



ونظراً لأن ريبيتش يلعب لفريق ميلان على سبيل الإعارة لعامين، بدأ النادي مفاوضات للتوقيع مع اللاعب بشكل نهائي.

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