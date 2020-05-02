Advertisements

هل ينتقل سفاح برشلونة للدوري الأمريكي؟.. القناص يجيب

السبت 02/مايو/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشف موقع (لو10 سبورت) الفرنسي، موقف النجم الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، من الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

 

وكانت تقارير إسبانية، قد أكدت أن سواريز مطلوب في الدوري الأمريكي، خاصة في ظل اهتمام ديفيد بيكهام نجم الريال السابق ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي لضمه لفريقه.

 

وأشار موقع لو10 سبورت، إلى أن سواريز لا يُفكر في الرحيل عن برشلونة، حيث يعتقد أنه لا يزال بإمكانه تقديم الإضافة وحسم المباريات.

 

وينتهي عقد سواريز مع البارسا في 2021، ويمكن أن يختار النادي بيعه في نافذة الانتقالات الصيفية القادمة لإفساح المجال لوصول خليفته نجم إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يرفض بيع مدافعه

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

ريال مدريد يحدد بديل كاسيميرو

منذ ساعة الا ربع

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ يوم

16 نصيحة توضح الطريقة السليمة لعزل المخالطين لمصابي كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ أقل من ساعة

على رأسهم صفقة الأهلي الكبرى.. 3 لاعبين على رادار الزمالك في الصيف

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يوم

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 10 ساعات

علماء هولنديون يكشفون عن طريقة جديدة لانتقال عدوى كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

مايا دياب تفضح المستور وتؤكد معرفتها بمقلب "رامز مجنون رسمي" قبل التصوير

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:22 م

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

01:41 م

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

02:04 م

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

10:48 ص

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

07:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة