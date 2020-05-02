أرقام نجم الهلال المرشح للانتقال إلى الدوري الإنجليزي

تلقي سالم الدوسري نجم الهلال السعودي، عرضًا من أحد الأندية الإنجليزية للاحتراف في البريميرليج، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ولم يكشف سالم الدوسري عن هوية النادي الذي قدم له العرض لضمه ولكنه أشار إلى أنه سيكشف عنه حينما تتقدم المفاوضات بين الطرفين قليلا.





ولا تعتبر هذه أول تجربة احتراف يخوضها سالم الدوسري في أوروبا فقد سبق له ولعب لصفوف نادي فياريال الإسباني في موسم 2018.





ويعتبر الدوسري واحد من نجوم الهلال المميزين بل ومن اللاعبين المميزين في الدوري السعودي الممتاز بالاضافه إلى تألقه الواضح هذا الموسم.





وقد شارك سالم الدوسري في 18 مباراة حتى الآن مع نادي الهلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.



