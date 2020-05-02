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أسعار الدولار أمام الجنيه بعد نهاية تعاملات اليوم بالبنوك

السبت 02/مايو/2020 - 04:44 م
أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي

حققت أسعار الدولار بنهاية تعاملات، اليوم السبت، 2-5-2020 ، استقرار مع توفير البنوك جميع الطلبات على العملة الصعبة مع من تحقيقها ارتفاعات.

 

أسعار الدولار بنهاية تعاملات اليوم السبت 2-5-2020 :

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.70 جنيه للشراء

15.80 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

 

 

متوسط أسعار الدولار خلال الأسبوع الماضي

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

 

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك عودة

 

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

 

 بلومبرج: البنوك وفرة الدولارات:


وأكدت وكالة بلومبرج الأمريكية أن البنوك المصرية وفرت جميع الطلبات على الدولار مما منع من عدم ارتفاعه أمام الجنيه، في الوقت الذي شهد فيه الدولار ارتفاعات أمام عدد من العملات الآخري.

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