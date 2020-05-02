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مازيمبي يرد على مفاوضات الأهلي مع موليكا

السبت 02/مايو/2020 - 05:00 م
موليكا
موليكا
علي خلاف
تحدثت تقارير صحفية عالمية مساء اليوم السبت عن مفاوضات مسئولي النادي الأهلي مع مهاجم تي بي مازيمبي الكونغولي، لضم موليكا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مفاوضات الأهلي مع موليكا
وأكدت تقارير صحفية، أن نادي تي بي مازيمبي الكونغولي، رفض العرض المقدم من نظيره النادي الأهلي، لضم لاعبه جاكسون موليكا، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وذكرت شبكة ESPN العالمية، بحسب موقع كيك 442 الكاميروني، أن النادي الأهلي قدم عرضًا بلغت قيمته 2.5 مليون دولار، أي ما يعادل 39.5 مليون جنيه مصري تقريبًأ لضم موليكا في الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت الشبكة إلى أن النادي الأهلي عرض على موليكا راتبًا سنويًا يصل لمليون دولار، لكن إدارة نادي مازيمبي رفضت عرض الأهلي الكبير، مؤكدة أن النادي الكونغولي لن يسمح للمهاجم المتألق بالرحيل عن صفوف الفريق إلا للاحتراف في أوروبا.

موليكا مطمع أندية أوروبية
وتابعت شبكة ESPN أن ناديي مارسيليا الفرنسي وفنربخشة التركي مهتمان بضم موليكا مهاجم تي بي مازيمبي الكونغولي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لكن النادي الأهلي هو الأكثر جدية بخصوص التعاقد مع موليكا.

وتألق موليكا البالغ من العمر 20 عامًا بشكل لافت للنظر مع مازيمبي هذا الموسم، حيث سجل 9 أهداف في 15 مباراة مع الفريق.

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