مسلسل شاهد عيان الحلقة 9.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل شاهد عيان الحلقة 9 ننشر لكم مواعيد العرض والقنوات الناقلة، من بطولة حسن الرداد في موسم دراما رمضان، حيث لاقى المسلسل ردود فعل واسعة من جانب الجمهور منذ بداية اولى حلقاته.





وننشر لكم في السطور التالية كل ما تودن معرفته عن مسلسل "شاهد عيان" لحسن الرداد، من الترددات ومواعيد العرض والقنوات الناقلة:





يتم إذاعة وعرض المسلسل على قناة النهار عرض أول الساعة 7:00 مساءا، إعادة أولى الساعة 12:30 منتصف الليل، و إعادة ثانية الساعة 4:00 صباحا، و إعادة ثالثة الساعة 7:00 صباحا، و إعادة رابعة الساعة 11:00 صباحا





تردد قناة النهار عبر قمر النايل سات 11488- معدل الاستقطاب أفقي-معدل الترميز 27500.





ويتم عرض المسلسل عبر قناة النهار دراما، عرض أول الساعة 6:30 مساءا، و إعادة أولى الساعة 10:30 مساءا، و إعادة ثانية الساعة 2:30 صباحا، و إعادة ثالثة الساعة 5:30 صباحا، و إعادة رابعة الساعة 9:30 صباحا، و إعادة خامسة الساعة 2:00 ظهرا





تردد النهار دراما عبر قمر النايل سات 11488- معدل الاستقطاب أفقي-معدل الترميز 27500.





وعبر قناة صدى البلد، يكون عرض أول الساعة 12:00 صباحا، عبر قمر النايل سات 11823- معدل الاستقطاب رأسي-معدل الترميز 27500.



