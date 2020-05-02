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زوجها صاحب الفضل عليها في مسيرتها الفنية.. مالا تعرفه عن ضحية "رامز مجنون رسمي"

السبت 02/مايو/2020 - 05:53 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
يستضيف الفنان رامز جلال الفنانة الكوميدية بدرية طلبة، في الحلقة التاسعة من برنامجه "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc".

وبدأت "طلبة" مسيرتها الفنية بعد اكتشاف زوجها مصطفى سالم لها، وقدمها في عمل من تأليفه وهو "برج الأبجدية"،في الموسم الثاني منه وهو إنتاج الإذاعة والتليفزيون.

وعملت بدرية طلبة مع سمير غانم في مسرحية "دو ري مي فاصوليا" فأعجب بها المخرج رائد لبيب ورشحها للعمل في البرنامج الكوميدي "حسين على الهواء" وتوالت بعد ذالك أعمالها الفنية اللامعة.

قدمت "طلبة" عدد كبير من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية ومن أبرز أعمالها "الأوضة الظلمة الصغيرة"،"آسفين يا باشا"،"الديزل"،"يا تهدي وتعدي"،"شارع الهرم"،"نسر الصعيد"،"ربع رومي"،"يوميات زوجة مفروسةأوي".

تزوجت بدرية طلبة من مكتشفها مصطفى سالم وأنجبت منه ابنتها دعاء.

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