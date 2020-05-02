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إيمري: نيمار سيتخطي رونالدو وميسي وسيصبح الأفضل في العالم

السبت 02/مايو/2020 - 06:11 م
بوابة الفجر
أكد أوناي إيمري، المدير الفني السابق لفريق آرسنال الإنجليزي، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قادر على تخطي الثنائي كريستيانو رونالدو وميسي خلال الفترة المقبلة.




وقال إيمري: "العام الذي قضيته معه كان رائعاً، تعلمت الكثير أثناء رؤية أدائه واستجابته في كل تدريب وفي المباريات، نيمار يمتلك كرة القدم بداخله وأيضاً مفاتيح تشغيلها، أعتقد أن لديه فرصة سحب البساط من ميسي ورونالدو ليصبح أفضل لاعب في العالم، ولديه الوقت الكافي للقيام بذلك".



وخلال حديثه مع مدرب غرناطة، دييغو مارتينيز، الذي كان مساعداً له في إشبيلية، أقر إيمري بأن الريمونتادا التاريخية لبرشلونة أمام الفريق الباريسي أسوأ لحظات في حياته كمدرب.



وبالنسبة للمدرب الإسباني، فهو يرى أن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في الوقت الحالي.



وبسؤاله حول أفضل موهبة قام بتدريبها أجاب "أفضل موهبة نيمار، وأفضل قائد إيفان راكيتيتش، وأفضل شيء محفز في غرف خلع الملابس مشروب الكوكا".

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