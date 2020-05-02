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أخر تطورات صفقة رمضان صبحي

السبت 02/مايو/2020 - 06:27 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يسعي النادي الأهلي لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي والمُعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي بالبقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو القادم.

وكان نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي قد طلب ملغ كبير لترك صبحي للنادى الأهلى خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، ولكن يسعي مسؤولي الأهلي فى التوصل لإتفاق لشراء اللاعب نهائيًا خاصة انه أحد الركائز الأساسية فى تشكيل السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

وكانت ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة قريق بيراميدز فى التعاقد مع رمضان صبحي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة وشراءه من هيدرسفيلد.

وكشفت تقارير ان اللاعب لا يرغب فى اللعب فى مصر سوي فى صفوف النادي الأهلي، بينما يُفضل اللاعب خوض تجربة الإحتراف سواء مع هيدرسفيلد او مع احد أندية الدوريات الخمس الكبري.



 

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