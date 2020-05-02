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بعد قليل.. حلقة جديدة من برنامج "رامز مجنون رسمي"

السبت 02/مايو/2020 - 06:00 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
تحل الفنانة بدرية طلبة ضحية الحلقة التاسعة من برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.

برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور فكرته هذا العام حول استضافة أحد النجوم وإقناعهم بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي يجيب فيه الضيف على بعض الأسئلة الجريئة التي تطرحها عليه الإعلامية أروى،ويمر بثلاث فقرات وهما "الوش الثاني"،"الثبات الانفعالي"،"خليك واضح".

ويتشوق الجمهور لمعرفة الضيف في كل حلقة،ويلاقى برنامج "رامز مجنون رسمي" إعجاب عدد كبير من الجماهير ويحقق نسبة مشاهدة عالية.

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