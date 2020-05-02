تعرف على أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "حب عمري" لهيثم شاكر



وجاء ضمن أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل خناقة بين ميدو عادل وزوجته مي القاضي لملاحظتها إهتمام زوجها بسهر الصايغ ومقابلتها دائمًا خارج الشركة.



مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.



"حب عمري" من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.



وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة حب كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.





يحاول الفنان ميدو عادل، أن يقرب منه الممثلة سهر الصايغ لتقع في حبه وتبتعد عن خطيبها الفنان هيثم شاكر.