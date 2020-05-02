ونحب تاني ليه ح 9 .. أحداث مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة التاسعة مواعيد وقنوات العرض





مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 8،9 بعد مرور أسبوع على بداية شهر رمضان المبارك، حقق مسلسل ونحب تاني ليه للنجمة ياسمين عبد العزيز حضوراً قوياً ونجاحاً ملحوظاً في السباق الرمضاني لهذا العام، حيث نقدم لكم أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل كما نستعرض معكم مواعيد عرض ونحب تاني ليه والقنوات الناقلة مسلسل ونحب تاني ليه ومواعيد الإعادة على قناة CBCو CBC دراما في تقريرنا الخاص.









مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 8





ومن أحداث الحلقة السابقة من المسلسل اتصال جدة غالية التي تعاني من ألزهايمر بزوجها السابق عبدالله بعد دخول لص لمنزلهم، الأمر الذي يغضب غالية وتطلب منها عدم تكرار الأمر مرة أخرى، كما توافق غالية على طلب مراد (كريم فهمي) بمقابلتها بعد إلحاح منه واعترافه بالإعجاب بها، وفعلا تقابله بأحد اليخوت على نهر نيل لتتفاجئ بأنها بمفردها معه.





تدور أحداث المسلسل المصري ونحب تاني ليه في إطار اجتماعي كوميدي ورومانسي، حول غالية مهندسة ديكور تلعب دورها ياسمين عبد العزيز، تنفصل عن زوجها الفنان شريف منير، لتقابل بعد طلاقها الفنان كريم فهمي وتقع في حبه.









ونحب تاني ليه الحلقة 9





شهدت الحلقة الماضية الكثير من الأحداث المشوقة في مسلسل ونحب تاني ليه، حيث بدأت بمشهد رومنسي بين غالية ومراد، حيث يعترف كل منهما بحبه للآخر، كما يوجه مراد عدة أسئلة لغالية حول سبب طلاقها، وهل يمكن أن تعيد تجربة الزواج، من جهة، يحصل عبد الله (شريف منير) على فرصة لأخراج عمل سينمائي، تقع الفنانة سوسن بدر في حب الدكتور شقيق صديقتها،





وبعد ذلك تبدأ علاقة كل من غالية ومراد بالتطور حيث يلتقيا سوياً، إلا أن الحلقة تنتهي حينما تراهم تمارا عماد التي رشحها والد مراد للزواج منه.









مواعيد عرض مسلسل ونحب تاني ليه على القنوات الناقلة





وبدورنا نستعرض معكم مواعيد عرض مسلسل ونحب تاني ليه على قناتي CBC و CBC دراما في الأوقات التالية:





مواعيد ونحب تاني ليه على قناة cbc:





عند الساعة 9:30 مساءً.

الإعادة الأولى عند الساعة 6:30 فجراً.

الإعادة الثانية عند الساعة 4:30 عصراً.









مواعيد ونحب تاني ليه على قناة cbc drama:





يعرض يومياً عند الساعة 6:30 مساءً.









مواعيد ونحب تاني ليه على قناة أبوظبي:





يومياً عند الساعة 11:00 مساءً.

الإعادة الأولى الساعة 6:00 صباحاً.

الإعادة الثانية الساعة 2:30 ظهراً.









تردد قناة cbc لمتابعة مسلسل ونحب تاني ليه في رمضان 2020





معدل الترميز: 27500

التردد: 11488

الاستقطاب: أفقي