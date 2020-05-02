مشاهدة مسلسل رجالة البيت الحلقة 9 | تعرف على مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 9 اليوم السبت الموافق الثاني من مايو 2020، وهو العمل الدرامي لكوميدي الخفيف الذي نال إعجاب الكثيرين من المتابعين نظرا للقالب الطريف الذي يقدمه هذا العمل.





مسلسل رجالة البيت الحلقة 9





تنوعت أحداث مسلسل رجالة البيت الحلقة 9 حيث يقدم النجمان أكرم حسني والكوميديان أحمد فهمي عملا دراميا مكون من مجموعة من الحلقات المتصلة المنفصلة وسط أداء مبهر من المشاركين بهذا العمل الدرامي خلال رمضان 2020.





تفاصيل رجالة البيت الحلقة 9





وشهدت أحداث العمل الكوميدي الذي يقدمه النجم أكرم حسني وأحمد فهمي، تطورًا كبيرًا في الأحداث قبل مسلسل رجالة البيت الحلقة 9 وحملت العديد من التفاصيل المشوقة والكوميدية.





أحداث مسلسل رجالة البيت الحلقة 9





وجمعت الصدفة قبل مسلسل رجالة البيت الحلقة 9 بين بيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول والدة "بومبا" أكرم حسنى، واستخدموا أكونتات عبر "فيس بوك"غريبة إلى أن تقابلا واكتشفاهما أنهما يعيشان فى نفس المنزل ولا يعرفان بعضهما، ويقرران الزواج.





المشاركون في رجالة البيت الحلقة 9





وقام تيمون وبومبا بالتخطيط لإفساد زواج عيد وفرح، في الحلقات السابقة لعرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 9 والتي من المقرر أن تعرض اليوم السبت، ويبلغان عيد أنهما موافقين على زواجه من فرح، وأن هدية زواجهما حمام مغربى.





صورة فرح وأحدث مسلسل رجالة البيت الحلقة 9





وتقمص تيمون وبومبا دور شخصين مغربيين ويذهبان إلى الفندق قبل عيد، ويتفقان معه على ما سيقوم به، ويخبراه أنهما سيرمان صورة فرح على ذراعه كهدية له، ذهب عيد مرة أخرى لطلب الزواج من فرح، وهو ما ستكشفه أحداث مسلسل رجالة البيت الحلقة 9 المنتظر عرضها.





موعد عرض رجالة البيت الحلقة 9 والقنوات الناقلة

ويعرض رجالة البيت الحلقة 9 اليوم في تمام الـ7:45 مساءً عبر قناة أون وهو الموعد الذي يعرض به المسلسل على مدار شهر رمضان 2020.



