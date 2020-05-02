حازم إمام ينهي الجدل ويحسم مصيره مع الزمالك

صرح الظهير الأيمن لنادي الزمالك حازم إمام بأنه مستعد للتوقيع على بياض من اجل تجديد عقده مع الفريق والذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.





ويسعى نادي الزمالك بتجديد التعاقد مع حازم امام الذي أشار الى استعداده الكامل للتوقيع على بياض والتقدير المالي فقط للادارة ليأكد على رغبته في انهاء مشواره داخل القلعة البيضاء.





يذكر أن تلقى قائد الزمالك بعض العروض في الفترة الماضية، لكن قرر البقاء داخل الزمالك ورفض الرحيل والذي سينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.