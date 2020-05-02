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موعد عرض مسلسل النهايه الحلقة 9 والقنوات الناقلة

السبت 02/مايو/2020 - 05:58 م
مسلسل النهاية الحلقة 9
مسلسل النهاية الحلقة 9
نال النجم الكبير يوسف الشريف إعجاب الكثيرين في عمله الدرامي الذي يقدمه هذا العام منذ بدء رمضان المبارك، ليزداد البحث عن موعد عرض وتفاصيل مسلسل النهايه الحلقه 9 والمفترض إذاعتها اليوم.

مشاهدة مسلسل النهاية الحلقة 9

وتطورت تفاصيل العرض، والعمل الدرامي "المختلف" الذي يقدمه النجم يوسف الشريف، في الحلقات السابقة وقبل مسلسل النهاية الحلقة 9 بعدما شكل المحروقي عصابته الجديدة عقب القبض على رجاله القدماء.

أحداث مسلسل النهاية الحلقة 9

توقف العرض السابق لعرض مسلسل النهاية الحلقة 9 عن استمرار التحقيقات التي تتعلق بسرقة ملف وعي المهندس زين ويستمر التحقيق الذي يجريه السيد مؤنس مع سهر الصايغ .

تفاصيل ما قبل مسلسل النهايه الحلقه 9

واعترفت الصايغ بعدم سرقتها مؤكدة حبها لزين قبل مشاهدة مسلسل النهاية الحلقة 9 وأشارت إلى أنها كانت تحاول معرفة معلومات عنه أكثر وتؤكد له أن هناك ملف وعي أصلي هي لم تسرقه ولكن هناك آخرين هم من فعلوا ذلك ويطلب منها معرفة مكان النسخة الأصلية ثم يودعها في زنزانة، ما يعطي لحلقة اليوم أهمية كبرى.

أحداث مسلسل النهايه الحلقه 9 والتفاصيل

اتصل " غفران " بـ "المحروقي"من أجل سرقة ملف وعي زين ويرسل أحد أفراد عصابته لعزيز، في نفس الوقت يحاول الجد إبراهيم توفير طعام للأطفال ويضطر للسرقة من أجل ذلك ويشعر الأطفال بأنهم عبء عليه فيقررون تركه وبالفعل يهربون منه ومن المقرر أن يكشف مسلسل النهاية الحلقة 9 تفاصيل أكثر بشأن الأحداث المتسارعة.

مسلسل النهايه الحلقه 9 والروبوت

وأغضب الروبوت "زين" رضوى بشأن إجاباته العفوية في حلقة أمس لنشاهد ما سيحدث بعد مسلسل النهايه الحلقه 8 بعدما أثار حيرة ززوجته وطلب للمثول أمام مجلس إدارة الشركة في صباح اليوم التالي، وهو ما يثير سخرية رضوى، متمنية له يوم سيء.

خوف زين في مسلسل النهايه الحلقه 9

اتصل زين بزوجته معربا عن قلقه من العمل في "الواحة" فتطمئنه وتقول لها: "أنا بخير وابنك كويس"، والمفاجأة التي ستظهرها مسلسل النهاية الحلقة 9 أن الروبوت كان يتحدث مع برمجة تخيلية تشبه له ما يريد.

المقرر عرضه في مسلسل النهايه الحلقه 9

وقبل أحداث مسلسل النهاية الحلقة 9  توقفت السابقة عند مراقبة "سليمة" لزين بالمنطقة السكنية حيث وصل إلى مكان به مراهنات ودخل فيها ويختار المتسابق رقم 4 ليفوز بحوالي 7000 وحدة ويبارك له خصمه وصديقه ثم يتعرف عليهما ويكتشف أن خصمه في المباراة والده رئيس تكتل" اينرجيكو ".

موعد عرض مسلسل النهايه الحلقه 9 والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل "النهاية" عبر فضائية ON  في تمام الـ10:15 مساءًا بتوقيت القاهرة، ويعاد في  2:00 صباحًا بتوقيت مصر، والإعادة الثانية الساعة 2:00.



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