أحمد كرارة: هيثم شاكر ممثل شاطر وهيكون مفاجأه

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ظهر الفنان أحمد كرارة في حوار خاص مع برنامج "the insider بالعربي"، للحديث عن أعماله في سنة 2020، ومسلسله "القمر أخر ادنيا"، حيث نشر كرارة هذا الحوار عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفديويهات "إنستجرام".



ووضح "كرارة" في البداية عن دوره الذي يشارك به في السباق الرمضاني 2020، عن فيلم "القمر أخر الدنيا"، فهو يجسده شخصية "نعيم"، حيث وضح قائلا:" إنه صاحب شركة لديه نفوذ ويحاول استغلال نفوذه في أغراض خاصة به، ويأتي دوره عن حبه لشخصية ما، ويستحدم محاولاته ونفوذه للوصول لها بكل الطرق وله منافسين في شركات أخرى".



ووضح أحمد رأيه عن هيثم شاكر الذي يشارك معه في بطولة المسلسل قائلا:"هيثم إنسان جميل جدا، وصاحبي وطيب والواحد يشوفه يحبه لله ف لله، والكواليس حلوة جدا وهو ممثل شاطر جدا وهيكون مفاجأه".

ويذكر أن أحمد كرارة شارك قبل السباق الرمضاني في مسلسل حكايات بنات الجزي الرابع، حيث قدم شخصية "أيمن الجيار"، الذي يعشق الساباقات، ويشارك في هذا العمل عدد من النجوم الشباب منهم "ميرنا مور الدين، أسماء جلال، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، ورمزي لينر، و أحنمد كراراة".



والجدير بالذكر أن مسلسل " القمر أخر الدنيا"، تدور أحداثه حول عائلة دلال، التي تعود من الخارج مع زوجها خالد فتفاجأ باختفاء والدتها كريمة، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها جلال وأحمد، ويشارك في هذا العمل بشرى، أحمد كرارة، مؤمن نور، عمرو عابد، هسام إسماعيل، هدى الأتربي و سميرة عبد العزيز، تأليف ثناء هاشم،إخراج تامر حمزة