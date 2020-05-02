مسلسل الفتوة الحلقه 9 | تعرف على القنوات الناقلة وموعد العرض

اشتعلت أحداث العمل الدرامي الذي يقدمه النجم ياسر جلال تزامنًا مع مسلسل الفتوة الحلقه 9 المقرر عرضها اليوم والتي من المتوقع أن تنال إعجاب الكثير من الجماهير العاشقة لهذا العمل الدرامي المعروض في رمضان 2020 الجاري.





مسلسل الفتوة الحلقه 9





ويبحث متابعو "ياسر جلال" عن مسلسل الفتوة الحلقه الثامنه 9 التي ستعرض اليوم بعدما اشتعلت أحداث المسلسل وعثر النجم ياسر جلال الذي يجسد شخصية الفتوة على "كنز" ووصية لوالده بشأن إعادة الكنز لأصحابه.





أحداث مسلسل الفتوة الحلقه 9





وستشهد أحدث مسلسل الفتوة الحلقه 9 تفاصيل كثيرة بطلتها النجمة مي عمر والتي تجسد شخصية " ليلى" ، حيث طالب المعلم صابر فتوة الجمالية، من عزمى إحضار الرجل الذى تهجم عليه أثناء مروره في الحارة واتهمه بالظلم ويجسد دوره الفنان سليمان عيد على أن يكون بأول صفوف المظلمة التى سيعقدها قريبا ليستمع إلى شكواه، ويحاول الفصل في الشكوى وحل المشكلة.

مفاجأة مسلسل الفتوة الحلقه 9





وشهد مسلسل الفتوة الحلقة 9 ظهور سيدة تدعى "ثريا" وتغوي فتوة العربجية "فضل" بأن يكون السائق الخصوصى لها حيث يقوم بتوصيلها إلى كافة المشاوير الخاصة بها، وتغدق عليه بالأموال.





أحداث مسلسل الفتوة الحلقه 9





وعاد فضل إلى منزله حيث مرت أحداث مسلسل الفتوة الحلقة 9 ليجد زوجته زينب شقيقه حسن الجبالى الفنان ياسر جلال تبكى لغضب والدتها منها لمطالبتها بحقها في الوقت الذى يعانى فيه شقيقها حسن من ضائقة مالية وعندما علم حسن بمجىء زينب إليهم للمطالبة بحقها ذهب إلى منزل شقيقته وأعطاها حقها ولكن حدثت مشادة بينه وبين زوجها فضل وترك لها نصيبها ومشى، دون أن يتردد ويغادر المكان.





موعد عرض مسلسل الفتوة الحلقه 9 والقنوات الناقلة اليوم





يعرض مسلسل الفتوة الحلقه 9 اليوم السبت الموافق الثاني من مايو 2020 على قناة الحياة الحمراء في تمام الـ12 مساءً ويعاد في الـ4 عصر اليوم التالي.











