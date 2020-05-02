"كله رايح".. رسالة قوية من محمد جمعة لجمهوره

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نشر الفنان محمد جمعة فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وظهر في هذا الفيديو قائلا: "رمضان بيخلص وكل الأيام بتخلص وانتم طبعاً دلوقتي عاوزين تشتروا لبس العيد وكعك العيد".



وتابع قائلا: "ومصاريف كتير قوي بتدفعوها تعملوا كل ده ليه ما كله رايح كله رايح كله رايح".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ايه الجمال ده يا عم ضياء بنموت فيك والله أحلى فنان في الدنيا.



ويذكر أن الفنان محمد جمعة يخوض السباق الرمضاني بمشاركته في مسلسلي البرنس للفنان محمد رمضان، والنهاية للفنان يوسف الشريف، وبالطبع يشيد الجمهور بأداء الفنان محمد جمعة الرائع والمتميز.



