Advertisements

"كله رايح".. رسالة قوية من محمد جمعة لجمهوره

السبت 02/مايو/2020 - 06:16 م
محمد جمعة
محمد جمعة
روان هيثم
نشر الفنان محمد جمعة فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر في هذا الفيديو قائلا: "رمضان بيخلص وكل الأيام بتخلص وانتم طبعاً دلوقتي عاوزين تشتروا لبس العيد وكعك العيد".

وتابع قائلا: "ومصاريف كتير قوي بتدفعوها تعملوا كل ده ليه ما كله رايح كله رايح كله رايح".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ايه الجمال ده يا عم ضياء بنموت فيك والله أحلى فنان في الدنيا.

ويذكر أن الفنان محمد جمعة يخوض السباق الرمضاني بمشاركته في مسلسلي البرنس للفنان محمد رمضان، والنهاية للفنان يوسف الشريف، وبالطبع يشيد الجمهور بأداء الفنان محمد جمعة الرائع والمتميز.

أخبار تهمك

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا (فيديو)

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مازيمبي يرد على مفاوضات الأهلي مع موليكا

منذ أقل من ساعتين

تطوير وتشجير.. قرارات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن مستشفيات العزل (صور)

منذ ساعتين

على رأسهم صفقة الأهلي الكبرى.. 3 لاعبين على رادار الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الصحة: 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

ريال مدريد يحدد بديل كاسيميرو

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يوم

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ يوم

عاجل.. حسام عاشور يتخذ قرارا نهائيا ويحسم موقفه من عرض الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يرفض بيع مدافعه

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:22 م

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

01:41 م

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

02:04 م

عاجل.. حسام عاشور يتخذ قرارا نهائيا ويحسم موقفه من عرض الأهلي

05:28 م

الصحة: 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة