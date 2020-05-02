وزير الشؤون الإسلامية يشيد بدور المملكة في الحفاظ على صحة الإنسان

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المملكة ضربت أروع الأمثلة في خدمة الإنسان والمحافظة على صحته.

جاء ذلك خلال الكلمة التي وجهها أمس، بمناسبة تدشين مبادرة «شكرًا» لرجال الأمن ومؤذني المساجد والدعاة إلى الله وأبطال الصحة، وألقاها نيابة عنه مدير عامّ فرع الوزارة بجازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي عبر قنوات الوزارة الرقمية.





وينفذ المبادة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها في منطقة جازان.





وأشار «آل شيخ» إلى أن جهودها في هذا الصدد أضحت حديث العالم في التفاني لأجل حماية الشعوب، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل وحتى على مستوى العالم.





ونوه بجهود أبطال الصحة ورجال الأمن والدعاة والمؤذنين الذين يعملون ليل نهار لتعزيز الأمن الصحي، ونشر الأمن والوعي والطمأنينة في ظل ظروف استثنائية يعيشها العالم بأسره.





ورفع الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في مستهل كلمته الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.





كما شكر رجال الأمن البواسل والأشاوس على كل ما يقومون به من جهود للحفاظ على أمن هذه البلاد، ومقدساتها وعقيدتها.