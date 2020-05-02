موعد الحلقة التاسعة من مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا



يعرض مسلسل "خيانة عهد" على قناة "الحياة" في تمام الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى على قناة "الحياة الزرقا" الساعة 8 إلا ربع.



وتعرض على "القناة الاولى" في تمام الساعة 7 مسًاء.



كما تعرض على قناة "دبي" الساعة 7 مسًاء، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الاسعة 7 صباحًا.



وأيضًا تعرض على قناة "cbc" في تمام الساعة 11 مسًاء، وتكون الإعادة 5 ونصف صباحًا، والإعادة الثانية 12 وربع مسًاء.



تدور أحداثة في إطار اجتماعي تشويقي حول سيدة تهتم بمشاكل أخواتها وتهمل ابنها، ويشارك في البطولة النجمة يسرا وخالد أنور وجومانا مراد وتيم قمر وخالد سرحان وسلوى عثمان وعبير صبري.





يعرض اليوم حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ النجمة يسرا، المقرر أن تشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.