Advertisements

موعد الحلقة التاسعة من مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا

السبت 02/مايو/2020 - 06:17 م
يسرا
يسرا
مصطفى فكيه
يعرض اليوم حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ النجمة يسرا، المقرر أن تشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

يعرض مسلسل "خيانة عهد" على قناة "الحياة" في تمام الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى على قناة "الحياة الزرقا" الساعة 8 إلا ربع.

وتعرض على "القناة الاولى" في تمام الساعة 7 مسًاء.

كما تعرض على قناة "دبي" الساعة 7 مسًاء، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الاسعة 7 صباحًا.

وأيضًا تعرض على قناة "cbc" في تمام الساعة 11 مسًاء، وتكون الإعادة 5 ونصف صباحًا، والإعادة الثانية 12 وربع مسًاء.

تدور أحداثة في إطار اجتماعي تشويقي حول سيدة تهتم بمشاكل أخواتها وتهمل ابنها، ويشارك في البطولة النجمة يسرا وخالد أنور وجومانا مراد وتيم قمر وخالد سرحان وسلوى عثمان وعبير صبري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يسرا هنا شيحه مسلسل خيانة عهد خيانة عهد خالد انور بيومي فؤاد الحلقة الجديدة الحلقة التاسعه مسلسل خيانة عهدد

أخبار تهمك

على رأسهم صفقة الأهلي الكبرى.. 3 لاعبين على رادار الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مازيمبي يرد على مفاوضات الأهلي مع موليكا

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يحدد بديل كاسيميرو

منذ ساعتين و 17 دقيقة

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يومين

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا (فيديو)

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ حوالي 5 ساعات

تطوير وتشجير.. قرارات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن مستشفيات العزل (صور)

منذ ساعتين

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ نصف ساعة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يرفض بيع مدافعه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حسام عاشور يتخذ قرارا نهائيا ويحسم موقفه من عرض الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على تردد ومواعيد عرض مسلسلات قناة "cbc"خلال رمضان 2020

بعد قطع يديها في "خيانة عهد".. يسرا تتصدر مؤشرات البحث على جوجل

يسرا تروج لـ الحلقة الجديدة من مسلسل "خيانة عهد" عبر "تويتر"

تعرف على مواعيد و القنوات الناقلة للحلقة الثالثة من "خيانة عهد"

مواعيد عرض الحلقة 4 لمسلسل خيانة عهد

مشاهدة الحلقة 5 مسلسل خيانة عهد لـ يسرا على هذه القنوات رمضان 2020

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:22 م

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

01:41 م

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

02:04 م

الصحة: 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

06:15 م

عاجل.. حسام عاشور يتخذ قرارا نهائيا ويحسم موقفه من عرض الأهلي

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة