مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 9 | تعرف على القنوات الناقلة وموعد العرض

يبحث المتابعون عن مسلسل الاختيار الحلقة 9 في كل مكان بمصر وبعض المدن والبلدان العربية لما حققه هذا العمل الدرامي نجاحًا باهرًا مع عرض أولى حلقاته إلى مرور 8 أخرى ليلتف جميع فئات المجتمع حول هذه الملحمة الفنية التي تجسد أسطورة منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد دفاعًا عن تراب سيناء المباركة.





مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 9





وتترقب الجماهير عرض مسلسل الاختيار الحلقة 9 بشغف كبير بعد تطور أحداث الحلقات السابقة وانتهائها عن حادث هام في تاريخ مصر وكان نقطة تحول في كفاح أبطالنا المرابطين على حدود مصر للزود عن أرضها والعمل على رفعة أراضيها، حيث استهدف موكب وزير الداخلية ولم يصب بمكروه.





أحداث مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 9





ويتوقع أن يدور مسلسل الاختيار الحلقة 9 حول معرفة مصير أسرة هشام عشماوي، التي تم القبض عليها من قبل قوات الأمن المصرية، بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، بعربة مفخخة يقودها انتحاري كان ملازم بالجيش المصري قبل فصله، وهو ما ظهر في فيديو حقيقي.





تفاصيل مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 9





نفذ "عشماوي" الفنان أحمد العوضي، العملية بعد تغيير طرأ عليها حيث استبدل قائد أنصار بيت المقدس طريقة التفجير من عربة مفخخة إلى انتحاري وهو ظابط سابق بالجيش، إلا أن خططتهم باءت بالفشل وخرج اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية سليمًا ولم يصب بمكروه في حين بترت ساق طفل ليس له أي ذنب وتوفي صاحب كشك وهو رجل بسيط وهو ما ستكشفه مسلسل الاختيار الحلقة 9 التي ستعرض اليوم.





فشل اغتيال وزير الداخلية في مسلسل الاختيار الحلقة 9





وتطورت أحداث الحلقة التي سبقت مسلسل الاختيار الحلقة 9 حيث نفذت عملية الاغتيال ولم تفي بالمطلوب ليعود هشام عشماوي إلى زوجته المقيمة عند أهله ليجد قوات الأمن المصرية قامت بالقبض على الجميع، ولم يجد سيارته حيث نهر بشدة حارس العقار، وقال له : "إزاي مبلغتنيش دي مرات ظابط. انت غبي".





مسلسل الاختيار الحلقة 9





ومن المتوقع أن تحمل تفاصيل مسلسل الاختيار الحلقة 9 أحداث ما بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق في العملية التي استعان فيها بيتر ميمي المخرج بمشاهد حقيقية حدثت بالفعل، وزالتي باءت بالفشل وسنعرف ماذا دار في عملية القبض على أسرة الإرهابي عشاماوي وإلى أين سيذهب.





عرض مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 9





واحتل النجم أمير كرارة مكانة كبيرة بعمله الدرامي الذي التفت حوله جميع الأسر المصرية، حيث حققت جميع الحلقات المعروضة قبل مسلسل الاختيار الحلقة 9 نجاحًا كان متوقعًا من قبل الجميع ولكن ليس بمثل هذا الحد الكبير.





أبطال مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 9





ويقوم ببطولة مسلسل "الاختيار" النجم أمير كرارة الذي يجسد شخصية الشهيد العقيد أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صعقة والذي استشهد في هجوم إرهابي في يوليو 2017، على أيدي أعداء الوطن ومجموعة من الخونة، ويقف عند الحلقة مسلسل الاختيار الحلقة 8 والتي ستعرض اليوم.





موعد عرض مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 9 والقنوات الناقلة





ويذاع مسلسل الاختيار الحلقة 8 اليوم في تمام لـ9 مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة ON ويعاد فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.











