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أحمد كرارة عن مسلسل "القمر أخر الدنيا": متفائل جدا وأول عمل مع بشرى

السبت 02/مايو/2020 - 06:20 م
القمر اخر الدنيا
القمر اخر الدنيا
شيماء يونس
ظهر الفنان أحمد كرارة في حوار خاص مع برنامج "The insider بالعربي"، للحديث عن أعماله في سنة 2020، والحديث عن النجوم المشاركين في مسلسل "القمر أخر ادنيا"، حيث نشر كرارة هذا الحوار عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفديويهات "إنستجرام".

وتحدث "كرارة" عن كواليس "القمر أخر الدنيا" قائلا:"متفائل جدا بالدور والشخصية في دور محامي، واللوك جاء بشكل مختلف نهائي، وهو محامي طيب وجدع وخدوم، وبشارك مع بشرى في عمل لأول مره وهي صديقتي بقالها 25 سنه، من واحنا صغيرين ومبسوط اني بشتغل معاها"، وعبر أحمد عن مشاركته مع المخرج تامر حمزة، حيث وضح قوة العلاقة بينهما، حيث أنه له معزة خاصه قائلا:"هو مخرج يجنن بيوجه كويس جدا ومتعاون في الرأي، بيسمع أراء ولو في رأي متاح تنفيذه بيقولي يالا نعمله ومرتاح جدا معاه".

يشارك كرارة في مسلسل "خيبة أمل"، لكنه سيعرض بعد رمضان حيث وضح أن قصة المسلسل تدور حول 3 ظباط مخابرات، ومحاولة تهريب أثار، ويتم السفر بيني كظابط مصري مع ظابط سوري لمساعدة الظابط اللبناني ومسلسل يحتوي على مكشاهد أكشن بالإضافة إلى قصة حب".

والجدير بالذكر أن الفنان المصري شارك في مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الذي تم عرضه قبل شهر رمضان، ووضح مقدم البرنامج أن كرارة يشارك في الجزء الخامس ، حيث يجسد فيه دور أيمن الجديار الذي يهوى سباقات السيارات مثلما سبق في الجزء الرابع.

والجدير بالذكر أن مسلسل " القمر أخر الدنيا"، تدور أحداثه حول عائلة دلال، التي تعود من الخارج مع زوجها خالد فتفاجأ باختفاء والدتها كريمة، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها جلال وأحمد، ويشارك في هذا العمل بشرى، أحمد كرارة، مؤمن نور، عمرو عابد، هسام إسماعيل، هدى الأتربي و سميرة عبد العزيز، تأليف ثناء هاشم،إخراج تامر حمزة

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