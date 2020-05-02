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صحيفة بريطانية: الحكومة ستخفف الحجر الصحي اعتبارا من 26 مايو
السبت 02/مايو/2020 - 06:09 م
وكالات
تخطط الحكومة البريطانية للبدء في تخفيف إجراءات الحجر الصحي السارية بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" وذلك مع حلول يوم 26 مايو الجاري، حسبما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.
وقال مصدر في ديوان رئيس الوزراء بوريس جونسون: إنه "يطرح في يوم 7 مايو الجاري خطة الحكومة على الجمهور"، موضحاً أن "تفاصيل الخطة، لا تزال حاليا قيد التنسيق والتدقيق"، نقلا عن صحيفة "صن".
ولفت المصدر، إلى أن السلطات قد تعيد النظر في موعد رفع القيود التي تم فرضها في 23 مارس، في حال وردت توصية بذلك من جانب المختصين والخبراء.
وبما أنه تم تخطي ذروة الوباء، فستسمح السلطات للمواطنين بمغادرة بيوتهم بحرية وستسمح بفتح غالبية المجلات التجارية التي تم إغلاقها خلال الحجر الصحي، ولكن الخبراء يحذرون من أنه سيكون صعبا على الحكومة إقناع المواطنين، بأن خطر فيروس كورونا قد تراجع بشكل كبير.
ويدل استطلاع للرأي العام تم بطلب من الصحيفة، على أن ثلثي البريطانيين يعانون من "كورونا فوبيا" ويشعرون بالقلق الكبير في أماكن تجمع الكثير من الناس بما في ذلك النقل العام، ويخشون إرسال أطفالهم إلى المدارس.
ويخشى بعض أعضاء الحكومة البريطانية من أن إلغاء الحجر بشكل مبكر قد يتسبب بموجة ثانية من الوباء، مما سيجلب ضررا أكبر للمستشفيات والمؤسسات الطبية.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,426 مليون إصابة، بينهم أكثر من 240 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,093 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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