Advertisements

مصطفي قمر يفاجئ جمهورة بالشعر الأبيض: "بعد انتهاء كورونا"

السبت 02/مايو/2020 - 06:21 م
مصطفى قمر
مصطفى قمر
سيدة صادق
"هانت بعد الكورونا" مصطفي قمر يفاجئ جمهورة بالشعر الأبيض "

نشر الفنان مصطفى قمر صورة له مع الفنان هشام عباس، وإيهاب توفيق، وحميد الشاعري" وهم بملامح عواجيز بالشعر الأبيض وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلق "مصطفي" علي الصورة بنبرة من السخرية قائلاً :" هانت بعد الكورونا، قريباً إنتظرونا " وذلك بهدف الضحك و السخرية من فيروس كورونا المستجد" كوفيد19" حيث أنها إستمر لعدة أشهر وطال الحجر المنزلي ".

وتبادل جمهور"قمر" مع التعليقات حيث قالو" الصورة دي من أفيش أربعه في مهمه صعبة، ينهار أبيض على الشعر الأبيض والقلوب البيضاء، مصطفي قمر ما أتغيرش قوي، حميد الشاعري مارتن لاسارتي مدرب الأهلي، إيهاب توفيق بقي شبة الحاج أحمد ".

يشار إلي أن الصورة التي نشرها هي نفس الصورة التى جمعته مع الثلاثى خلال كواليس تصوير أغنية "قادرين" الخاص بأحد الإعلانات التى أذيعت خلال شهر رمضان، بعد تعديلها بأحد برامج تعديل الصور والفوتوشوب، ليظهروا كأنهم مسنين و"عواجيز".

ومن ناحية أخرى، وبعد مرور أسبوع على عرض أغنية "قادرين" غناء نجوم جيل التسعينيات حميد الشاعرى وإيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر، حققت الأغنية نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب الجمهور، الذى أشاد بها عبر وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة كبيرة تصل إلى 13 مليون مشاهدة خلال أيام معدودة فقط من عرضها.

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ يوم

على رأسهم صفقة الأهلي الكبرى.. 3 لاعبين على رادار الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الصحة: 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ نصف ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يوم

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ريال مدريد يحدد بديل كاسيميرو

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تطوير وتشجير.. قرارات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن مستشفيات العزل (صور)

منذ ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يرفض بيع مدافعه

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. حسام عاشور يتخذ قرارا نهائيا ويحسم موقفه من عرض الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

مازيمبي يرد على مفاوضات الأهلي مع موليكا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:22 م

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

01:41 م

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

02:04 م

الصحة: 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

06:15 م

عاجل.. حسام عاشور يتخذ قرارا نهائيا ويحسم موقفه من عرض الأهلي

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة