مصطفي قمر يفاجئ جمهورة بالشعر الأبيض: "بعد انتهاء كورونا"

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"هانت بعد الكورونا" مصطفي قمر يفاجئ جمهورة بالشعر الأبيض "



نشر الفنان مصطفى قمر صورة له مع الفنان هشام عباس، وإيهاب توفيق، وحميد الشاعري" وهم بملامح عواجيز بالشعر الأبيض وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلق "مصطفي" علي الصورة بنبرة من السخرية قائلاً :" هانت بعد الكورونا، قريباً إنتظرونا " وذلك بهدف الضحك و السخرية من فيروس كورونا المستجد" كوفيد19" حيث أنها إستمر لعدة أشهر وطال الحجر المنزلي ".



وتبادل جمهور"قمر" مع التعليقات حيث قالو" الصورة دي من أفيش أربعه في مهمه صعبة، ينهار أبيض على الشعر الأبيض والقلوب البيضاء، مصطفي قمر ما أتغيرش قوي، حميد الشاعري مارتن لاسارتي مدرب الأهلي، إيهاب توفيق بقي شبة الحاج أحمد ".



يشار إلي أن الصورة التي نشرها هي نفس الصورة التى جمعته مع الثلاثى خلال كواليس تصوير أغنية "قادرين" الخاص بأحد الإعلانات التى أذيعت خلال شهر رمضان، بعد تعديلها بأحد برامج تعديل الصور والفوتوشوب، ليظهروا كأنهم مسنين و"عواجيز".



ومن ناحية أخرى، وبعد مرور أسبوع على عرض أغنية "قادرين" غناء نجوم جيل التسعينيات حميد الشاعرى وإيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر، حققت الأغنية نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب الجمهور، الذى أشاد بها عبر وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة كبيرة تصل إلى 13 مليون مشاهدة خلال أيام معدودة فقط من عرضها.



