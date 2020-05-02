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موعد الحلقة التاسعة من مسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد

السبت 02/مايو/2020 - 06:22 م
شاهد عيان
شاهد عيان
مصطفى فكيه
يعرض اليوم حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ النجم حسن الرداد، المقرر أن تشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

وتعرض الحلقة 9 علي قناة النهار، عرض أول الساعة 7:00 مساء، إعادة أولى الساعة 12:30 منتصف الليل، إعادة ثانية الساعة 4:00 صباحا، إعادة ثالثة الساعة 7:00 صباحا، إعادة رابعة الساعة 11:00 صباحا.

وتعرض أيضا علي قناة صدى البلد، الساعة 12:00 صباحًا.

وتدور الأحداث في إطار درامي اكشن حول حياة ضابط شرطة يدعي "عمر شكري" يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب، تؤثر على حياته الشخصية.

حسن الرداد وبسمه وهنا شيحه ووليد فواز ومحمد لطفي واحمد عاطف، والمسلسل من تاليف احمد مجدي، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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