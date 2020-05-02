التحقيق مع 13 شخص أقاموا صلاة الجمعة داخل مسجد بالاسكندرية
البداية عندما تلقى مدير أمن الاسكندرية، بلاغًا من مأمور قسم شرطة اللبان غرب الاسكندرية، بقيام مجموعة من الأشخاص بأداء صلاة الجمعة داخل مسجد الضوى أسفل عقار الضوى بمنطقة اللبان غرب الإسكندرية.
على الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم، وتم ضبط 13 شخص كانوا بداخل المسجد لأداء صلاة الجمعة فى جماعة، دون الالتزام بقرارات الدولة بمنع التجمعات وغلق المساجد ومنع صلاة الجمعة والجماعة.
حُرر محضر بالواقعة رقم 692 قيم شرطة اللبان، وجارى التحقيقات معهم بمعرفة أعضاء النيابة العامة.
وفي سياق أخر، أعلنت وزارة
الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات
العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام
شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس
إلى 1522 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار
وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي
تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)
ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.
وأضاف أنه تم
تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات
الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا
إلى وفاة 9 حالات جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 415 حالة وفاة.
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