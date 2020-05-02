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مواعيد الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "اتنين في الصندوق" لـ حمدي الميرغني وأوس أوس

السبت 02/مايو/2020 - 06:24 م
اتنين في الصندوق
اتنين في الصندوق
مصطفى فكيه
يعرض اليوم حلقة جديدة من مسلسل " اتنين في الصندوق" لـ النجمين حمدي الميرغني وأوس أوس، المقرر أن يشاركون به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

يعرض مسلسل اتنين في الصندوق يوميا في تمام الساعة 9.30 مساءا، على قناة mbc مصر، على أن تكون الإعادة على قناة mbc مصر2.

يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان حمدي المرغني وأوس أوس ورحاب الجمل وانتصار وأحمد عبداله محمود.

شهدت الحلقة 11 العديد من الأحداث المثيرة للغاية بعد زيارة وزير البيئة والمحافظ لـ "دوعكي الزبال" بعد نشر التحقيق الصحفي، لتحقيق مطالبهم، فوز الريس "دوعكي الزبال" برئاسة رابطة الزبالين بفرق 100 صوت على منافسه "بغدادي"، ظهور نتيجة تحاليل الـ "DNA" بأن التوائم ليس أولاد "زعيم ممادو" والذي يجسد هذه الشخصية بيومي فؤاد، تعدي سكان المنطقة على "بولا" المكوجي بسبب اتلافه لـ ملابسهم وتعدوا عليه بالضرب، بعد اكتشافهم بعدم وجود مغسلة جديدة وتقوم بالمهام خطيبته.

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