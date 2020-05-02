Advertisements

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا

السبت 02/مايو/2020 - 06:24 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، أنها سجلت 474 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 28710 وفاة حتى الآن.

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع للوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا منذ 21 أبريل، ويأتي في زيادة كبيرة لهذا المعدل اليومي مقارنة مع الأيام السبقة.

وتعتبر إيطاليا الدولة الثانية عالمياً من حيث عدد الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا، والثالثة من حيث عدد الإصابات.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,426 مليون إصابة، بينهم أكثر من 240 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,093 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس إيطاليا

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يرفض بيع مدافعه

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا (فيديو)

منذ يوم

الصحة: 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ نصف ساعة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ يوم

على رأسهم صفقة الأهلي الكبرى.. 3 لاعبين على رادار الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تطوير وتشجير.. قرارات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن مستشفيات العزل (صور)

منذ ساعتين

ريال مدريد يحدد بديل كاسيميرو

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ حوالي 5 ساعات

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يوم

عاجل.. حسام عاشور يتخذ قرارا نهائيا ويحسم موقفه من عرض الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مازيمبي يرد على مفاوضات الأهلي مع موليكا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عالميًا.. الولايات المتحدة تسجل أعلى عدد وفيات "كورونا"

إيطاليا تسجل 433 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا

نيوريوك تسجل 422 حالة وفاة جديدة بفيروس الكورونا

إيطاليا.. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

فرنسا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بـ كورونا إلى 22856

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:22 م

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

01:41 م

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

02:04 م

الصحة: 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

06:15 م

عاجل.. حسام عاشور يتخذ قرارا نهائيا ويحسم موقفه من عرض الأهلي

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة