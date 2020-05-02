شاهد مسلسل خيانة عهد الحلقة 9 التاسعة كاملة HD | بطولة الفنان يسرا

مع بداية شهر رمضان الكريم تتهافت القنوات الفضائية على عرض المسلسلات الدارمية التي تحظى مبتابعة جماهيرية عريضة، ومن المنتظر أن يكون الموسم الرمضاني الحالي على مستوى عالي من القوة، حيث يتواجد أكثر من بطل على الساحة جميعهم يتنافسون من أجل حصد لقب المسلسل الأفضل في رمضان 2020، (عهد) سيدة ثرية، تمتلك مصنعًا للملابس، وهى كبيرة أسرتها، تلعب قراءة الفنجان التي تميزت فيها منذ الصغر منعطفات خطيرة وحرجة في حياتها الشخصية واﻷسرية.









مواعيد عرض مسلسل خيانة عهد بطولة يسرا





بالترامن مع بداية اليوم الأول من شهر رمضان حظى موعد عرض مسلسل على نسب بحث عالية على الإنترنت حيث يرغب متابعي وعشاق النجمة يسرا في معرفه موعد إذاعه حلقات المسلسل، ونتعرف الآن على موعد مسلسل خيانة عهد:





قناة "cbc" :– عرض أول الساعة 11 مساءً – إعادة أولى الساعة 9:90 صباحًا – إعادة ثانية الساعة 12:19 ظهرًا.





قناة cbc drama :– عرض أول الساعة 9:00 مساءً.





قناة "الحياة" :– عرض أول الساعة 9:90 مساءً.





قناة "الحياة دراما" :- عرض أول الساعة 9:99 مساءً – إعادة أولى الساعة 9 صباحًا – إعادة ثانية الساعة 11:99 صباحًا.





قناة "دبي" :– عرض أول الساعة 9:00 مساء









أبطال وفريق تمثيل مسلسل خيانة عهد





يسرا

حلا شيحة

بيومي فؤاد

عبير صبري

هنادي مهنى