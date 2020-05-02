لهذا السبب دياب يشكر الجرسون في "عمر ودياب"

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بدأ منذ قليل مسلسل "عمر ودياب"، وأثناء تأنيب عمر لخاله سرور لذهابه وراءه في البوليس، يطلب منه خاله سرور أن يذهب لعائلة والده يعيش معهم ويقول لهم أن خاله جاحد.



ويرفض عمر أنه لا يصح تركه في هذا العمر بمفرده وأنه يريد تطفيشه لكي يجلب سيدات للمنزل ليقول له خاله أنه لا يجد لكي يطعمه هل سيجد ليطعم السيدات.



يذهب دياب لمقابلة مايا ويرفض أن تفتح ازازة الماء، ويأتي الجرسون ويسأله ماذا سيطلب ليرد دياب أنه يقول أمام مايا ان لا يوجد غير شاي فقط ثم بعد معرفة سعر الشاي ويوصيه أن لا يأتي حتى لو قام بندائه.



وعند مجئ مايا ينادوا الجرسون ويغضب دياب أمامها كأنه منزعج لعدم رد الجرسون عليه ويذهبون، ثم يعود دياب ويشكر الجرسون ويحتضنوا.





وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.







وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.