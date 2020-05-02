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وصول 225 سعودياً وسعودية من السودان

السبت 02/مايو/2020 - 07:21 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
وصل 225 سعودياً وسعودية، قادمين من العاصمة السودانية الخرطوم،  اليوم السبت،على متن رحلة الخطوط السعودية، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

,`g; إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بتسهيل عودة السعوديين العالقين من كل البلدان>

وتابع عمليات العودة سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان علي بن حسن جعفر، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الحفاظ على صحة كل السعوديين، في الداخل والخارج، مبيناً أن هذه الرحلات تأكيد على إتاحة الفرصة كاملة للراغبين في العودة إلى السعودية، وتسهيل عودتهم، وفق جدولة وآليات معينة بالتنسيق مع الدول المعنية.

وأشاد بالخطوات الاحترازية التي طبقتها المملكة في الداخل، وأتاحت بموجبها إعلاء قيم الإنسانية بالحفاظ على صحة جميع من وطأت أقدامهم الأراضي السعودية، وأتاحت فرصة العلاج المجاني للجميع بمن فيهم المتسللون، مما يجسد مملكة الإنسانية الحريصة على حياة الجميع دون أي معايير أخرى، مثمناً دعم السعودية لكل الدول وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية لمواجهة الجائحة، ومبادرات الدعم الصحي للبلدان غير القادرة على مواجهة الجائحة.

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