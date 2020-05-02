"أجروا بسرعة فيه مقطورة هنا".. بعد ضرب علي ربيع هكذا حذر الناس بالهروب

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بدأ منذ قليل مسلسل ''عمر ودياب"، يذهب عمر للنادي التي تعمل به حبيبته رشا ويتفاجئ بجلوس الكابتن الخاص بها معها ووجود عصير وفشار.



ثم يقول لها لماذا تجلس معه وهي مرتبطة به لتقول له أنها سنجل، ثم يتشاجر معه الكابتن ويسأل من هو ليقول عمر أنه يريد الاشتراك في النادي.



ثم يتشاجر معه الكابتن لمنادية عمر لرشا باسمها دون ألقاب، ويعلي صوته عمر عليه ويقول لا اسمها رشا ووريني هتعمل ايه، ويضربوا الكابتن ليقول عمر لمن في النادي أجروا بسرعة فيه مقطورة هنا ازاي تدخل وسط الناس وتدافع عنه رشا وتبعد الكابتن عنه.





وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.







وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.