في الحلقة التاسعة من مسلسل "سلطانة المعز" مقتل الشاهد الوحيد على جرائم "نعيم"

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قامت قناة "النهار" منذ قليل بعرض الحلقة التاسعة من مسلسل "سلطانة المعز" للفنانة غادة عبد الرازق.



دارت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "سلطانة المعز" حول لقاء "سلام" أحمد ماجد بـ"مصطفى" الذي حدثت جريمة قتل ١٨ شخصًا مُلثمًا داخل مزرعته بهدف الإتجار بالأعضاء البشرية،ليخبره بالمكان الذي كان يستخدمه "نعيم" محمود عبد المغني وشقيقه"شمس" محمد شاهين لتنفيذ جرائمهم داخله،ثم جعله يلتقي بالفتاة الإفريقية الشاهدة على تلك الواقعة، ويعرف منه أن" نعيم" من حاول قتلها وقام بقتل باقي الأشخاص الذين كانوا معها، ليطلب منه أن تذهب للقسم لكي تخبرهم بأقوالها وأن يضمن لهم سلامتها.



قلق "سلطانة" على شقيقها ومعاتبتها له،ليخبره بأن زوجها برئ.



وشهدت الحلقة أيضًا مقتل "سلام" أحمد ماجد وحريق الشقة التي كان يقيم فيها، وانهيار شقيقته و زوجته "ورد" مي الغيطي بعد رؤيتها له وهو ملطخ بدمائه.



إبلاغ "نعيم" محمود عبد المغني لزوجته "السلطانة"غادة عبد الرازق بأنهم وجودوا "مصطفى" مقتولاً داخل المكان الذي يقيم فيه،ثم جعلها ترى صورته عبر الهاتف الخاص به.



تدور أحداث مسلسل "سلطانة المعز"في إطار درامي شعبي،حول سيدة تُدعى السلطانة تقوم بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، وسرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها بعد ذلك.



يُشار أن مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.