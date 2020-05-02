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تركيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 124375 حالة
السبت 02/مايو/2020 - 07:23 م
وكالات
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1983 ليصل إلى 124375 حالة.
وأضاف قوجة: أن "حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 3336 شخصا بعد رصد 78 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية"، موضحاً أن "عدد المتعافين من الفيروس في البلاد وصل إلى 58259 أشخاص بعد تسجيل 4451 حالة شفاء جديدة".
وأكد أن حصيلة الفحوص الخاصة برصد فيروس كورونا تجاوزت نقطة 1.1 مليون وارتفعت خلال اليوم الماضي بواقع 36318.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,426 مليون إصابة، بينهم أكثر من 240 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,093 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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