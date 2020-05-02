Advertisements

تركيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 124375 حالة

السبت 02/مايو/2020 - 07:23 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1983 ليصل إلى 124375 حالة.

وأضاف قوجة: أن "حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 3336 شخصا بعد رصد 78 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية"، موضحاً أن "عدد المتعافين من الفيروس في البلاد وصل إلى 58259 أشخاص بعد تسجيل 4451 حالة شفاء جديدة".

وأكد أن حصيلة الفحوص الخاصة برصد فيروس كورونا تجاوزت نقطة 1.1 مليون وارتفعت خلال اليوم الماضي بواقع 36318.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,426 مليون إصابة، بينهم أكثر من 240 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,093 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس تركيا

أخبار تهمك

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. حسام عاشور يتخذ قرارا نهائيا ويحسم موقفه من عرض الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

حازم إمام ينهي الجدل ويحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

الصحة: 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ ساعتين

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تطوير وتشجير.. قرارات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن مستشفيات العزل (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

على رأسهم صفقة الأهلي الكبرى.. 3 لاعبين على رادار الزمالك في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يومين

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يرفض بيع مدافعه

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 13 ساعة

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. تركيا تعلن فرض حظر التجول على 31 مدينة

تركيا.. الصحة تعلن تجاوز إصابات كورونا لـ 85 ألف حالة

روسيا.. وفيات فيروس كورونا في موسكو يتجاوز الـ 200 حالة

الصحة التركية: تسجيل 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تركيا تعلن تجاوز عدد إصابات كورونا لـ 100 ألف حالة

تجاوز حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة الـ 55 ألف حالة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:29 م

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

04:22 م

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

01:41 م

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

02:04 م

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

10:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة