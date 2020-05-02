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الجمهور ينتقد محمد رمضان بسبب هذا المشهد

السبت 02/مايو/2020 - 07:39 م
محمد رمضان
محمد رمضان
هبة أحمد
انتقد الجمهور مشهدًا آخر من الحلقة الثامنة لمسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان.

كان المشهد يدور حول ظهور "رضوان" في العناية المركزة بعدما تعرض لحادث خطير،وظهر وهو واضع جهاز الفنتلاتور المسئول عن التنفس بطريقة خاطئة،وانتقد الجمهور ذلك المشهد حيث قال أحدهم :"هي العناية المركزة دي مالهاش أهل يسألوا عليها،موصلين الفنتلاتور بأنبوب معدة يا كفرة"



وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "البرنس" فشل" فتحي "أحمد زاهر في محاولة قتل شقيقه"رضوان "محمد رمضان للمرة الثانية،حيث قام بفصل جهاز تنفس الاكسجين عنه، حيث قام الأطباء بإنقاذه،قيام" علا " نور اللبنانية بعمل بلاغ ضد زوجها السابق" هاشم "لاعتقادها بأنه السبب في موت "لبنى"زوجة رضوان وابنه "سيف "، شكوى أم لبنى لـ"شيماء" دنيا عبد العزيز من عدم سؤال أسرة "رضوان" عنها بعد وفاة ابنتها وحفيدها،معرفة "نورا"ريم سامي و"عادل" أحمد داش بأن اخوتهم من حاولوا قتل "رضوان" وتسببوا في موت زوجته وابنه،سماع" سميحة" سلوى عثمان لمكالمة "عبير "مع شقيقها "فتحي" لتعرف بأنهم السبب فيما حدث لرضوان وأسرته.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وهو من إنتاج شركة سينرجي.

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