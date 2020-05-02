مستشفى العزل بالأقصر الأول على مستوى الجمهورية في نسبة الشفاء من كورونا

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، عن مواصلة جهودها في محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تكثيف الأنشطة التوعوية، والمساهمة في علاج المرضى من قبل الأطقم الطبيعة العاملة بمستشفى العزل.





وكشفت مديرية الصحة في بيان، اليوم السبت، خروج أكثر من ٢٥٠ حالة من مستشفيات العزل بالمحافظة عقب شفائهم من فيروس كورونا وسلبية نتائج تحاليلهم، التي أجريت لهم من اصل نحو ٣٢٨ حالة تعرضت للإصابة بالفيروس، مشيرة إلى أنه يجري تقديم الخدمات الطبية لبقية الأفراد المصابين لحين تماثلهم للشفاء.





وأكدت تحقيق مستشفى العزل بإسنا أعلى معدلات للشفاء بين كافة مستشفيات الجمهورية المخصصة للعزل، حيث بلغت نسبة الوفيات بالفيروس بين المصابين أقل من ٣ % معظمهم من كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة وصلوا إلي المستشفى في حالة متأخرة فلم يستجيبوا للعلاج.





وأضاف البيان أن العاملين بالطب الوقائي وفريق الأزمات الخاص بمواجهة فيروس كورونا يواصلون جهودهم يوميا بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الصحة ومحافظة الأقصر للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، حيث جرى تزويد مستشفى الحميات بجهاز لعمل المسوحات وزيادة عدد الأسرة الطبية بالمستشفى، بالإضافة إلى تخصيص المدينة الشبابية بمدينة الطود والتابعة لوزارة الشباب والرياضة كمستشفى عزل لتخفيف العبء عن مستشفى اسنا، التي تحمل أعداد من المصابين فوق الطاقة الاستيعابية لها.





وعددت صحة الاقصر أنشطتها لمواجهة الفيروس والتي بدأت منذ ظهوره في المحافظة التي استقبلت أكثر من نصف مليون سائح قبيل وقف حركة الطيران حيث تم عمل مسوحات طبية لعدد كبير من السياح من مختلف الجنسيات مما كان له أثر كبير في وقف نشر العدوي وتم فحص العاملين علي جميع الفنادق العائمة وعزلهم، بالإضافة إلى فحص طبي لمئات العاملين والسياح في أكثر من 100 فندق عائم وثابت وسحب عينات للنزلاء والعاملين بها وكذلك مسح أكثر من ٣٠ ألف راكب قادمين على رحلات سياحية للأقصر بواسطة الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي.





وذكر البيان، أنه تم متابعة أكثر من ٤٠٠٠ مواطن من القادمين من الخارج وذويهم وعمل تقصي لأكثر من ٣٠٠٠ مخالط لحالات إيجابية، وتكليلا للجهود بلغت نسب الشفاء في الأقصر من الفيروس أعلى نسبة في مصر ورغم التحديات والفرص العالية للتعرض للعدوى إلا أن نسب الإصابة حتى الآن لا تتعدى حالتين لكل ١٠ آلاف مواطن ونسب وفيات الحالات لا تتعدى 3 % من أجمالي وفيات الحالات على مستوى الجمهورية.





وأعربت صحة الأقصر عن حرصها على توعية المواطنين بمختلف الوسائل الإعلامية بالتعاون مع محافظة الأقصر حيث يتم إجراء زيارات بشكل يومي القري والمناطق التي بها حالات إصابة لتوعية المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بجانب المرور المستمر من قبل المسؤولين بصحة الأقصر على مستشفيات العزل والمؤسسات الطبية فضلا عن تطويع الجهود للاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين.





وأهابت صحة الأقصر بالمواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية حرصا على سلامتهم وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة بالعزل المنزلي والتباعد الاجتماعي كاهم الطرق للنجاة من هذا الفيروس والاستمرار بنفس اليقظة والتركيز بارتداء الكمامات وغسل الأيدي والبعد عن التجمعات كما أهابت بكافة الهيئات والأفراد عدم تداول أو تصديق البيانات التي تخرج من اية جهة خارج نطاق وزارة الصحة.



