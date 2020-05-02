Advertisements

مستشفى العزل بالأقصر الأول على مستوى الجمهورية في نسبة الشفاء من كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، عن مواصلة جهودها في محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تكثيف الأنشطة التوعوية، والمساهمة في علاج المرضى من قبل الأطقم الطبيعة العاملة بمستشفى العزل.

وكشفت مديرية الصحة في بيان، اليوم السبت، خروج أكثر من ٢٥٠ حالة من مستشفيات العزل بالمحافظة عقب شفائهم من فيروس كورونا وسلبية نتائج تحاليلهم، التي أجريت لهم من اصل نحو ٣٢٨ حالة تعرضت للإصابة بالفيروس، مشيرة إلى أنه يجري تقديم الخدمات الطبية لبقية الأفراد المصابين لحين تماثلهم للشفاء.

وأكدت تحقيق مستشفى العزل بإسنا أعلى معدلات للشفاء بين كافة مستشفيات الجمهورية المخصصة للعزل، حيث بلغت نسبة الوفيات بالفيروس بين المصابين أقل من ٣ % معظمهم من كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة وصلوا إلي المستشفى في حالة متأخرة فلم يستجيبوا للعلاج.

وأضاف البيان أن العاملين بالطب الوقائي وفريق الأزمات الخاص بمواجهة فيروس كورونا يواصلون جهودهم يوميا بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الصحة ومحافظة الأقصر للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، حيث جرى تزويد مستشفى الحميات بجهاز لعمل المسوحات وزيادة عدد الأسرة الطبية بالمستشفى، بالإضافة إلى تخصيص المدينة الشبابية بمدينة الطود والتابعة لوزارة الشباب والرياضة كمستشفى عزل لتخفيف العبء عن مستشفى اسنا، التي تحمل أعداد من المصابين فوق الطاقة الاستيعابية لها.

وعددت صحة الاقصر أنشطتها لمواجهة الفيروس والتي بدأت منذ ظهوره في المحافظة التي استقبلت أكثر من نصف مليون سائح قبيل وقف حركة الطيران حيث تم عمل مسوحات طبية لعدد كبير من السياح من مختلف الجنسيات مما كان له أثر كبير في وقف نشر العدوي وتم فحص العاملين علي جميع الفنادق العائمة وعزلهم، بالإضافة إلى فحص طبي لمئات العاملين والسياح في أكثر من 100 فندق عائم وثابت وسحب عينات للنزلاء والعاملين بها وكذلك مسح أكثر من ٣٠ ألف راكب قادمين على رحلات سياحية للأقصر بواسطة الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي.

وذكر البيان، أنه تم متابعة أكثر من ٤٠٠٠ مواطن من القادمين من الخارج وذويهم وعمل تقصي لأكثر من ٣٠٠٠ مخالط لحالات إيجابية، وتكليلا للجهود بلغت نسب الشفاء في الأقصر من الفيروس أعلى نسبة في مصر ورغم التحديات والفرص العالية للتعرض للعدوى إلا أن نسب الإصابة حتى الآن لا تتعدى حالتين لكل ١٠ آلاف مواطن ونسب وفيات الحالات لا تتعدى 3 % من أجمالي وفيات الحالات على مستوى الجمهورية.

وأعربت صحة الأقصر عن حرصها على توعية المواطنين بمختلف الوسائل الإعلامية بالتعاون مع محافظة الأقصر حيث يتم إجراء زيارات بشكل يومي القري والمناطق التي بها حالات إصابة لتوعية المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بجانب المرور المستمر من قبل المسؤولين بصحة الأقصر على مستشفيات العزل والمؤسسات الطبية فضلا عن تطويع الجهود للاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين.

وأهابت صحة الأقصر بالمواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية حرصا على سلامتهم وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة بالعزل المنزلي والتباعد الاجتماعي كاهم الطرق للنجاة من هذا الفيروس والاستمرار بنفس اليقظة والتركيز بارتداء الكمامات وغسل الأيدي والبعد عن التجمعات كما أهابت بكافة الهيئات والأفراد عدم تداول أو تصديق البيانات التي تخرج من اية جهة خارج نطاق وزارة الصحة.

يذكر أن محافظة الأقصر تحتوي على مستشفى للعزل بإسنا بالإضافة إلى المدينة الشبابية والتي تم تخصيصها للعزل بالطود ويتم استقبال الحالات المصابة من كافة أنحاء الصعيد وتقديم العناية الطبية الكاملة لهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا الفجر الاقصر

أخبار تهمك

الصحة: 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ ساعتين

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. حسام عاشور يتخذ قرارا نهائيا ويحسم موقفه من عرض الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ يوم

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 6 ساعات

تطوير وتشجير.. قرارات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن مستشفيات العزل (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

على رأسهم صفقة الأهلي الكبرى.. 3 لاعبين على رادار الزمالك في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا (فيديو)

منذ يوم

حازم إمام ينهي الجدل ويحسم مصيره مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يومين

مفاجأة.. الأهلي يرفض بيع مدافعه

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:29 م

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

04:22 م

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

01:41 م

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

02:04 م

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

10:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة