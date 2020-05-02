''تشرب ايه يا استاذ ايهاب".. هكذا اخطأ الجرسون في اسم مصطفى خاطر

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بدأ منذ قليل مسلسل ''عمر ودياب"، يذهب دياب بصحبة مايا الى قهوة وينظر الرجال لمايا ويغازلوها، ويأتي صاحب القهوة حودة وينظر اليها ويتلخبط في اسم دياب قائلا: "تشرب ايه يا استاذ ايهاب".



ليرد دياب قائلا ايهاب مين أنا دياب، ثم يطلب منه شاي، وتقترح مايا عليه عمل فاليه يأخذ فيه 5 ألاف جنية ويباركوا له من في القهوة جميعاً ويطلب من مايا أن تمشي سريعاً ويذهب وهو يذم فيهم.





وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.







وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.