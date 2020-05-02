ارتفاع أرباح 19 شركة في السوق السعودي خلال الربع الأول

أعلنت 33 شركة مدرجة في السوق السعودي نتائجها للربع الأول 2020، منذ بداية فترة الإعلان وحتى نهاية يوم الخميس آخر أيام السوق في التداولات..

وسجلت 19 شركة منها ارتفاعاً في أرباحها مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، بينما تراجعت أرباح 8 شركات، وحققت 6 شركات خسائر فصلية.





وكان السوق السعودي قد أنهى تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بنسبة 1.8 % عند 7113 نقطة (+ 128 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.8 مليار ريال.