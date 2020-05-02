رد جريزمان على تحدي "الحلاقة"

قامت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، بالقاء الضوء على رد مهاجم برشلونة، الفرنسي أنطوان جريزمان، القاطع بشأن الانضمام إلى تحدي الحلاقة حتى الصفر.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن العديد من لاعبي لعبة (فورت نايت) المشاهير طالبوا صاحب الـ29 عامًا بالقيام بهذا التحدي، حيث تربطهم به علاقة كبيرة بسبب شغفه الكبير باللعبة، ولكن كان رد جريزمان على (تويتر) قاطعًا ’’مستحيل’’.

وسبق لـ جريزمان الظهور بشعر قصير جدًا حينما كان مع أتلتيكو مدريد الإسباني، لكن يبدو أنه ليس مستعدًا لذلك في الوقت الحالي.

وشارك جريزمان مع برشلونة هذا الموسم في 37 مباراة وسجل خلالهم 14 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.