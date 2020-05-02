لهذا السبب.. مصطفى خاطر يحزن لتعيين علي ربيع في هذه الوظيفة

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بدأ منذ قليل مسلسل "عمر ودياب"، بعذ ذهاب دياب برفقة عمر للتقديم للوظيفة التي جلبتها مايا له ثم يعجب المدير بعمر ويقوم بإعطاءه الوظيفة بدلاً من دياب.



وينصدم دياب ثم يقول للمدير أنه هو من معه الواسطة وليس عمر، ليطلب المدير أن يترك له رقمه ويخرج ليستلم اليونيفورم الخاص بعمل زميله عمر لاعطاءه له.



ثم يسأل عمر عن المرتب الذي يحصل عليه هذا المدير بعد جميع هذا الفخر والرثاء في تكلفة المكتب.





وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.







وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.